Освобождение села Грабовское Вооруженными силами РФ создаст большие проблемы для украинской стороны, заявил военкор Александр Коц в Telegram-канале. По его словам, в 12 километрах от населенного пункта находится трасса Р45 — ее блокировка приведет к сложностям в приграничной логистике для Киева. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

В 12 километрах к западу от Грабовского проходит трасса Р45, соединяющая города Сумы и Харьков. Если ее перерезать физически, это создаст противнику серьезные проблемы с логистикой в приграничье, — отметил Коц.

По словам военкора, освобожденное село граничит с Краснояружским районом Белгородской области. Таким образом, Киеву будет сложнее обстреливать приграничную зону РФ, добавил он.

Ранее сообщалось, что противник выводит с Волчанского направления спецподразделение ГУР «Центр Тимура», которое использовалось как штурмовая пехота на восполнение потерь. Также российские подразделения морской пехоты в ДНР заблокировали логистические пути ВСУ в районе Доброполья. В случае обнаружения противника на дальних рубежах по нему бьют артиллерия и авиация. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.