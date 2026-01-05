Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 04:32

ВСУ попадают в кольцо под Добропольем в ДНР

РИАН: морпехи ВС РФ блокируют пути подвоза и ротации ВСУ под Добропольем

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Российские подразделения морской пехоты в Донецкой Народной Республике заблокировали логистические пути противника в районе Доброполья. Как сообщил РИА Новости офицер штаба одного из подразделений группировки войск «Центр», ВСУ лишились возможности свободного передвижения в этом районе. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

По его словам, при обнаружении целей на дальних подступах по ним немедленно наносится огневое поражение с применением дальнобойной артиллерии и авиации. Это позволяет перерезать пути подвоза боеприпасов и ротации личного состава к линии фронта.

Все движения противник старается проводить ночью, на нашем направлении старается выбирать момент, вольно они могут ездить только на удалении, — указал источник.

Собеседник агентства отметил, что противник вынужден осуществлять любые перемещения преимущественно в темное время суток и на почтительном удалении от передовой. Город Доброполье, где идут ожесточенные бои, расположен примерно в 30 километрах к северу от Красноармейска, который был освобожден российскими войсками в начале декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что бои развернулись в Донецкой Народной Республике за город Белицкое. Глава региона Денис Пушилин отметил, что российские подразделения продвигаются в районе населенного пункта Гришино.

ДНР
бои
окружение
ВСУ
