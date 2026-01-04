Стало известно о боях в одном из городов ДНР

Стало известно о боях в одном из городов ДНР Пушилин: ВС России начали бои за Белицкое в ДНР

Бои развернулись в Донецкой Народной Республике за город Белицкое, сообщил глава региона Денис Пушилин. Также российские подразделения продвигаются в районе населенного пункта Гришино. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Мы видим устремление наших подразделений в направлении Доброполья. Мы также видим, и поступает информация, что начинаются бои за Белицкое, — сказал Пушилин.

Накануне стало известно, что российские военные освободили населенный пункт Бондарное в ДНР. Подразделения Южной группировки войск провели активные действия, приведшие к освобождению данной территории. Также ВС РФ установили контроль над Подолами в Харьковской области. Успешные действия провели бойцы группировки войск «Запад».

Тем временем военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что в 2026 году у российской армии могут появиться возможности для масштабного наступления на южном направлении, включая возможное освобождение Херсона, Николаева и Одессы. Он подчеркнул, что после взятия Гуляйполя открылись оперативные возможности для продвижения в сторону Запорожья и далее к черноморскому побережью.