ВС РФ освободили населенный пункт Подолы в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Успешные действия провели бойцы группировки войск «Запад».

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Подолы Харьковской области, — сказано в сообщении.

Ранее бойцы «Днепра» освободили населенный пункт Лукьяновское Запорожской области. Кроме того, бойцы «Запада» взяли под контроль Богуславку Харьковской области.

Тем временем военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что в 2026 году у российской армии могут появиться возможности для масштабного наступления на южном направлении, включая возможное освобождение Херсона, Николаева и Одессы. Он подчеркнул, что после взятия Гуляйполя открылись оперативные возможности для продвижения в сторону Запорожья и далее к черноморскому побережью.

Ранее стало известно, что украинские дроны атаковали своих же солдат в Днепропетровской области, которые сдавались в плен. Военнопленный Юрий Коновалов предположил, что сослуживцы могли совершить нападение преднамеренно.