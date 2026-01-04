Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 12:15

Российские бойцы освободили Подолы

МО: ВС России освободили село Подолы в Харьковской области

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

ВС РФ освободили населенный пункт Подолы в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Успешные действия провели бойцы группировки войск «Запад».

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Подолы Харьковской области, — сказано в сообщении.

Ранее бойцы «Днепра» освободили населенный пункт Лукьяновское Запорожской области. Кроме того, бойцы «Запада» взяли под контроль Богуславку Харьковской области.

Тем временем военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что в 2026 году у российской армии могут появиться возможности для масштабного наступления на южном направлении, включая возможное освобождение Херсона, Николаева и Одессы. Он подчеркнул, что после взятия Гуляйполя открылись оперативные возможности для продвижения в сторону Запорожья и далее к черноморскому побережью.

Ранее стало известно, что украинские дроны атаковали своих же солдат в Днепропетровской области, которые сдавались в плен. Военнопленный Юрий Коновалов предположил, что сослуживцы могли совершить нападение преднамеренно.

СВО
ВС РФ
ВСУ
Харьковская область
Запорожская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме высказались о появлении новой уникальной врачебной специальности
Удар по авто с семьей, отмена десятков рейсов: как ВСУ атакуют РФ 4 января
Ди Каприо пропустит фестиваль из-за ограничений в Венесуэле
Петро обвинил Трампа в связях с кланом педофилов
Орбан предупредил мировые рынки о последствиях захвата Мадуро
СК не исключил зажигательные заряды на БПЛА в Хорлах
Супруга советника Трампа опубликовала карту Гренландии в цветах США
Косенко и Боня объяснили совместный отдых в Коста-Рике
Названо имя нового главного тренера хоккейного клуба «Адмирал»
У разыскиваемого Гасанова нашли еще один долг перед налоговой
ВСУ пытались атаковать три российских региона с помощью 11 БПЛА
Датчане испугались захвата Гренландии после атаки США на Венесуэлу
Журова поставила точку в вопросе ЧМ в США после инцидента с Венесуэлой
Наталья Фриске познакомила мужа с отцом только после свадьбы
Звезда сериала «Очень странные дела» взял паузу в кино
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в WhatsApp
Семь человек спасли из снежного плена в Саратовской области
Спасшего тысячи жизней врача обнаружили мертвым с ножевыми ранениями
Власти раскрыли детали трагедии с детьми в Усть-Илимске
Загруженный под завязку легковушками автовоз сгорел дотла
Дальше
Самое популярное
«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января
Россия

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.