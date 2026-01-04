Атака США на Венесуэлу
ВСУ атаковали сдающихся в плен сослуживцев под Днепропетровском

Украинские дроны атаковали своих же солдат в Днепропетровской области, которые сдавались в плен, рассказал РИА Новости военнопленный Юрий Коновалов. Он предположил, что сослуживцы могли совершить нападение преднамеренно.

Это наш Mavic. Он видел, что это мы в скотче красном, связанные сзади руки, без курток. И получается, они видели, что это мы, и они тупо первой группе в спину <…> «затрехсотили» (ранили. — NEWS.ru) всю группу. Как пчелы налетают со всех сторон, — поделился Коновалов.

Ранее штурмовик с позывным Трофим из Новороссийского горного соединения ВДВ сообщил, что украинские военные атаковали своих солдат с помощью беспилотников во время эвакуации. Он подчеркнул, что ВСУ использовали FPV-дроны для атак на отступающих бойцов. Трофим предложил вражеским солдатам снять повязки для обеспечения их безопасности. Также он рассказал, что украинские военные, находившиеся в подвалах, несколько дней были без воды и еды, но после пленения им предоставили питание и воду.

До этого украинский военнопленный Павел Вовченко рассказал, что солдаты ВСУ часто гибнут из-за «дружественного огня». По его словам, он был свидетелем нескольких таких случаев и в результате принял решение покинуть армию.

