Бойцы ВСУ стали мишенью для собственных беспилотников

Украинские силы атаковали беспилотниками своих же солдат, опознавая их по нарукавным повязкам, рассказал штурмовик с позывным Трофим из новороссийского горного соединения ВДВ, чьи слова приводит пресс-служба Минобороны РФ. Как пояснил военный, это происходило при выводе пленных с позиций.

Он сам предлагал вражеским бойцам снять повязки для их же безопасности. ВСУ не жалели беспилотников для ударов по своим отступающим солдатам, подчеркнул военнослужащий.

Они старались, в общем, в своих же, FPV не жалели. Тогда FPV-шек еще было мало, но своих они пытались уничтожить, — сказал Трофим.

По словам российского бойца, обнаруженные крымскими десантниками в подвалах украинские военные несколько дней находились без воды и еды. После пленения им сохранили жизнь, предоставили питание и воду.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на межсессионном заседании Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) заявил, что власти Украины должны обеспечить защиту российских военнопленных от пыток. По его словам, всемирная организация располагает множеством свидетельств жестокого обращения.