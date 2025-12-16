В ООН призвали Украину положить конец зверствам в отношении военнопленных В ООН призвали Украину защитить российских военнопленных от пыток

Власти Украины должны обеспечить защиту российских военнопленных от пыток, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на межсессионном заседании Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). По его словам, всемирная организация располагает множеством свидетельств жестокого обращения. Трансляция заседания ведется на сайте всемирной организации.

Тюрк озвучил данные, собранные сотрудниками его управления в ходе мониторинга. С середины ноября были проведены беседы со 127 российскими военнопленными и 10 гражданами третьих стран, находящимися в украинском плену. Половина из них сообщила о фактах пыток и жестокого обращения в транзитных пунктах до прибытия в официальные места содержания.

Я настоятельно призываю Украину защитить военнопленных от пыток и жестокого обращения, — подчеркнул он.

Ранее Международный суд ООН официально принял к производству встречные иски России против Украины, которые касаются ситуации в Донбассе,. Для Киева установили срок в один год для предоставления ответа. Решение было принято большинством голосов судей — 11 против четырех.