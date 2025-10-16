Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 15:42

Плановая стрижка обернулась кошмаром для собаки в Москве

В Москве грумер оставил у собаки глубокие порезы и травмы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Котельниках в одном из салонов грумер нанес травмы собаке породы мальтипу, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». У животного обнаружили множественные порезы и повреждения. Хозяйка пострадавшего питомца теперь намерена подать заявление в полицию на специалиста по стрижке собак и подготовить судебный иск против руководства заведения.

Инцидент случился 7 октября. Хозяйка собаки заявила, что привела своего питомца на регулярную стрижку. Процедура началась стандартно: администратор встретила их и направила к грумеру. Однако вскоре из кабинета стали раздаваться крики.

Хозяйка сразу же попросила сотрудников салона объяснить происходящее. Ее заверили, что оснований для беспокойства нет, пояснив, что собак стригут тупыми инструментами. Дома питомец стал необычно себя вести, что вызвало тревогу у владелицы. На следующее утро она отвезла собаку в ветеринарную клинику, где специалист диагностировал у животного многочисленные порезы и травмы.

Ранее жители Новосибирска подписывают петицию с требованием закрыть енотокафе под названием «Лесная братва», которое расположено на улице Галущака. Основанием для этого стали регулярные нарушения правил содержания животных. Они вынуждены находиться в подвальном помещении с ужасными условиями, где повсеместно наблюдается антисанитария.

