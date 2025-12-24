Новый год — 2026
24 декабря 2025 в 18:39

Собака лишилась хвоста после посещения грумера

В Москве собаке ампутировали хвост после травмы, полученной в груминг-салоне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Собака блогера Кристины Ракуты получила тяжелую травму в московской груминг-студии, после чего животному потребовалась операция по ампутации хвоста, сообщает Telegram-канал «112». Хозяйка питомца рассказала, что во время пятичасовой стрижки грумеры порезали псу хвост и не сообщили об этом. Руководство салона, по словам девушки, отказывается признать полную вину.

Инцидент произошел несколько месяцев назад. Ракута привела своего питомца Джека на стрижку, которая вместо стандартных трех часов продлилась пять. Сотрудники салона, отвечая на вопросы хозяйки, объяснили задержку «игривым состоянием» собаки. Позже выяснилось, что во время процедуры псу сильно порезали хвост.

После визита в груминг-студию Джеку потребовалась операция, в ходе которой хвост пришлось ампутировать. Блогер оценила расходы на лечение в 50 тыс. рублей и обратилась в салон за компенсацией. По словам блогерши, руководство готово возместить только половину запрошенной суммы, но при этом полностью отрицает свою вину в произошедшем.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила провести срочный анализ ценовой ситуации в ветеринарных клиниках России, заявив о недопустимо высоких расценках. Она связала проблему с отсутствием конкуренции и недостатком таких учреждений.

