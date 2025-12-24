Собака лишилась хвоста после посещения грумера В Москве собаке ампутировали хвост после травмы, полученной в груминг-салоне

Собака блогера Кристины Ракуты получила тяжелую травму в московской груминг-студии, после чего животному потребовалась операция по ампутации хвоста, сообщает Telegram-канал «112». Хозяйка питомца рассказала, что во время пятичасовой стрижки грумеры порезали псу хвост и не сообщили об этом. Руководство салона, по словам девушки, отказывается признать полную вину.

Инцидент произошел несколько месяцев назад. Ракута привела своего питомца Джека на стрижку, которая вместо стандартных трех часов продлилась пять. Сотрудники салона, отвечая на вопросы хозяйки, объяснили задержку «игривым состоянием» собаки. Позже выяснилось, что во время процедуры псу сильно порезали хвост.

После визита в груминг-студию Джеку потребовалась операция, в ходе которой хвост пришлось ампутировать. Блогер оценила расходы на лечение в 50 тыс. рублей и обратилась в салон за компенсацией. По словам блогерши, руководство готово возместить только половину запрошенной суммы, но при этом полностью отрицает свою вину в произошедшем.

