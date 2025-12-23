В Совфеде забили тревогу из-за цен в ветклиниках Матвиенко поручила проверить цены в ветеринарных клиниках по всей России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила провести срочный анализ ценовой ситуации в ветеринарных клиниках России, заявив о недопустимо высоких расценках. На пленарном заседании СФ она привела пример, когда лечение собаки в Москве стоило 180 тыс. рублей за двое суток, и связала проблему с отсутствием конкуренции и недостатком таких учреждений.

Знаете ли вы, сколько стоит один день в клинике полежать собаке? 90 тыс. [рублей]. Другая клиника — 70 [тыс. рублей]. <...> Говорят: «Не хотите [платить], забирайте собаку», — отметила Матвиенко.

Спикер верхней палаты парламента дала поручение комитетам по сельскому хозяйству и социальной политике до конца февраля представить аналитическую записку. В ней должны быть данные о количестве ветклиник в регионах, причинах высоких цен и предложения по решению проблемы.

