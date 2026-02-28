Почему не работает Telegram сегодня, 28 февраля: причины, полная блокировка

Почему не работает Telegram сегодня, 28 февраля: причины, полная блокировка

Сегодня, 28 февраля, в России наблюдается массовый сбой Telegram. Что известно о замедлении мессенджера, в чем причины, когда состоится полная блокировка Telegram в России?

Где не работает Telegram 28 февраля

По словам пользователей, сбой Telegram проявляется следующим образом: не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Проблемы фиксируются независимо от устройства, в отдельном приложении и веб-версии мессенджера.

По данным на мониторинговом сайте Downdetector.su, на Telegram накопились 654 жалобы за сутки. В статистике фигурируют Новгородская, Тюменская, Кировская, Ульяновская, Ярославская области. Большинство обращений касаются сбоя мобильного приложения (51%). Также в жалобах говорится о неполадках с оповещениями (20%), сбоях сайта (8%) и личного кабинета (1%), общем сбое (8%).

Почему не работает Telegram 28 февраля

Telegram может работать медленно или демонстрировать другие признаки сбоя из-за ограничений Роскомнадзора: регулятор принял меры в отношении мессенджера в начале февраля. В ведомстве пояснили, что администрация отказывается следовать букве закона, в частности, не соблюдает требования по защите персональных данных, противодействию мошенничеству, экстремизму и терроризму.

В РКН рассказали, что Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, которая позволяет сервисам интернет-пробива нелегально распространять персональные данные россиян, в том числе в формате «досье на человека». Администрация мессенджера удаляет соответствующие сервисы, однако принципиально ситуация не меняется: появляются новые боты.

«Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии, о распространении наркотиков и других. <…> По нашим данным, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram, что стало еще одним фактором», — заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Когда состоится полная блокировка Telegram в России

Telegram могут заблокировать в первых числах апреля, утверждают СМИ. В публикациях фигурируют «два источника в Кремле», которые заявляют, что решение уже принято. Одним из поводов называются участившиеся случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

К апрелю, пишут источники, Telegram будет работать только в зоне спецоперации. Ранее военкоры писали о важности мессенджера на передовой с точки зрения коммуникации между бойцами; пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «не может себе представить», чтобы военные зависели от иностранного мессенджера.

Роскомнадзор на фоне сообщений о блокировке Telegram сделал заявление: «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».

Зампред IT-комитета Госдумы Андрей Свинцов ранее предположил, что Telegram могут признать экстремистским через месяц-полтора — в этом случае он будет полностью заблокирован.

«Если Telegram в ближайший месяц-полтора не примет необходимые меры, а именно не начнет взаимодействовать с Роскомнадзором и ФСБ по противодействию террористическим угрозам, считаю возможным со стороны ФСБ принять исчерпывающие меры для признания Telegram экстремистской организацией», — пояснил парламентарий.

