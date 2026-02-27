Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 11:39

Почему не работает Telegram сегодня, 27 февраля: причины, полная блокировка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сегодня, 27 февраля, в России наблюдается массовый сбой Telegram. Что известно о замедлении мессенджера, в чем причины, когда Telegram ждет полная блокировка в России?

Где не работает Telegram 27 февраля

Сбой Telegram, по описанию пользователей, демонстрирует следующие симптомы: не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Проблемы проявляются независимо от устройства, в отдельном приложении и веб-версии мессенджера.

По данным на мониторинговом сайте «Сбой.рф», жалобы фиксируются в десятках регионов. За сутки число обращений почти достигло полусотни. Ранее этот показатель составил 139. Сообщения поступают из Москвы — 52%, Красноярского края, Нижегородской области — по 14%, Свердловской области, Башкирии, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа — по 5%.

На Downdetector.su — 550 жалоб на Telegram за сутки. В статистике фигурируют Псковская, Калужская, Новосибирская, Тюменская, Омская области. Большинство обращений касаются сбоя мобильного приложения (47%). Также в жалобах говорится о неполадках с оповещениями (36%), сбоях сайта (9%) и личного кабинета (2%), общем сбое (9%).

Почему не работает Telegram 27 февраля

Роскомнадзор в начале февраля наложил ограничения на Telegram, объяснив это нежеланием мессенджера следовать букве закона. Поводом стали требования в части защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, экстремизму и терроризму.

Кроме того, в РКН заявили, что Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, которая позволяет сервисам интернет-пробива нелегально распространять персональные данные россиян, в том числе в формате «досье на человека». Администрация мессенджера удаляет соответствующие сервисы, однако принципиально ситуация не меняется: появляются новые боты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замедление Telegram осуществляется на основе требований федерального законодательства, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии, о распространении наркотиков и других. <…> По нашим данным, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram, что стало еще одним фактором», — уточнил он.

Когда Telegram ждет полная блокировка в России

Мессенджер Telegram будет заблокирован «в первых числах апреля», пишут СМИ. В публикациях говорится о «двух источниках в Кремле», которые утверждают: решение окончательное. Поводом называют в том числе участившиеся случаи вербовки людей с целью совершения противоправных действий.

К апрелю мессенджер, как утверждается, будет работать только в зоне спецоперации. До этого некоторые военкоры и авторы военно-патриотических каналов утверждали, что Telegram стал ключевым средством связи для войск на фронте и его блокировка существенно ударит по боевым подразделениям на передовой; пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «не может себе представить», чтобы военные зависели от иностранного мессенджера.

Роскомнадзор на фоне сообщений о блокировке Telegram сделал заявление: «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».

Кроме того, зампред IT-комитета Госдумы Андрей Свинцов ранее предположил, что Telegram могут признать экстремистским через месяц-полтора — в этом случае он будет полностью заблокирован.

«Если Telegram в ближайший месяц-полтора не примет необходимые меры, а именно не начнет взаимодействовать с Роскомнадзором и ФСБ по противодействию террористическим угрозам, считаю возможным со стороны ФСБ принять исчерпывающие меры для признания Telegram экстремистской организацией», — пояснил парламентарий.

