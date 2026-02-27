Почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 февраля: где сбои в РФ

Сегодня, 27 февраля, мобильный интернет не работает в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 27 февраля

Сбои мобильного интернета наблюдаются в десятках регионов, следует из статистики на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Абоненты заявляют о невозможности нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Больше всего жалоб приходит от абонентов МТС. За сутки накопилось несколько десятков обращений. Ранее этот показатель составил 447. Сбои наблюдаются в Москве — 37%, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге — по 8%, Свердловской, Ростовской, Ярославской, Московской областях — по 4%, на Ставрополье, в Воронежской, Самарской, Калужской областях, Северной Осетии — по 3%, Челябинской области, Красноярском крае, Кировской, Смоленской, Пензенской областях — по 2%, Забайкальском крае, Орловской, Новосибирской областях — по 1%.

В сетях других операторов также наблюдаются сбои, следует из данных мониторинга. В статистику попали Москва, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская, Самарская, Оренбургская области, Приморский край, Дагестан, Санкт-Петербург, Иркутская область, Кабардино-Балкария, Кемеровская область.

Почему не работает мобильный интернет 27 февраля

Мобильный интернет может не работать на фоне угрозы атаки БПЛА в качестве меры безопасности. Пропускную способность сети понижают, чтобы разорвать канал связи между дроном и центром управления: беспилотники могут поддерживать сообщение и передавать изображение оператору посредством базовых станций, объяснили специалисты.

Заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение невозможно из соображений безопасности, объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

«Мы осознаем, что возникающие неудобства нарушают привычный ритм жизни, и просим вас отнестись к текущей ситуации с пониманием. Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — уточнили в ведомстве.

Говоря об отмене подобных ограничений, вице-губернатор по вопросам безопасности Томской области Игорь Толстоносов подчеркнул, что решение будет приниматься исходя из обстановки в целом по стране, а не в отдельном регионе.

Толстоносов подчеркнул, что соответствующие права делегированы ФСБ по указу президента. Технические ограничения накладывают провайдеры, получив распоряжение.

«Что касается окончания, вы все видите обстановку. Сегодня говорить о том, когда это закончится, наверное, сложно. По крайней мере, я не могу сказать конкретную дату», — заключил он.

По данным Минобороны России, ночью 27 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили 95 украинских БПЛА в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Краснодарском крае, Московском регионе (в том числе пять дронов, летевших на Москву), над акваториями Черного и Азовского морей.

Что делать при отключении мобильного интернета

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев остаются доступными сайты из белого списка.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

Telegram и другие сайты и приложения иностранного происхождения не будут включены в белый список.

