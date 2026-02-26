Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 10:40

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 февраля: где сбои в РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сегодня, 26 февраля, мобильный интернет не работает в Москве, Новосибирской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 26 февраля

Перебои в работе мобильного интернета наблюдаются в десятках регионов, следует из статистики на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Абоненты пишут о невозможности нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Больше всего жалоб приходит от абонентов МТС. За сутки накопилось почти полсотни обращений. Ранее этот показатель составил 521. Неполадки наблюдаются в Москве — 41%, Новосибирской области — 12%, Татарстане — 8%, Свердловской области — 6%, Курской области, Пермском, Краснодарском, Алтайском крае, Самарской области, Санкт-Петербурге, Ростовской области — по 4%, Смоленской, Вологодской областях, Красноярском крае — по 2%.

В сетях других операторов также наблюдаются сбои, следует из данных мониторинга. В статистике фигурируют Москва, Орловская, Новосибирская, Ярославская, Костромская области, Санкт-Петербург, Челябинская, Томская области, Пермский край.

Почему не работает мобильный интернет 26 февраля

Мобильный интернет отключают на фоне атаки БПЛА, чтобы подавить сигнал связи между дроном и центром управления: беспилотник может поддерживать сообщение с оператором и передавать картинку посредством базовых станций, объяснили специалисты.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В интересах безопасности заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным, объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

«Мы осознаем, что возникающие неудобства нарушают привычный ритм жизни, и просим вас отнестись к текущей ситуации с пониманием. Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — уточнили в ведомстве.

Вице-губернатор по вопросам безопасности Томской области Игорь Толстоносов не назвал конкретную дату и время восстановления работы мобильного интернета, поскольку соответствующие решения принимаются исходя из обстановки в целом по стране.

«По указу президента эти права делегированы ФСБ. Технические ограничения проводят непосредственно провайдеры. Такой механизм работы. Что касается окончания, вы все видите обстановку. Сегодня говорить о том, когда это закончится, наверное, сложно. По крайней мере, я не могу сказать конкретную дату», — добавил он.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что ночью 26 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 17 беспилотников: семь — в Брянской области, четыре — в Тульской, два — в Калужской, по одному — в Белгородской, Воронежской, над акваториями Черного и Азовского морей.

Что делать при отключении мобильного интернета

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев остаются доступными сайты из белого списка.

Мессенджер MAX Мессенджер MAX Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

Telegram и другие сайты и приложения иностранного происхождения не будут включены в белый список.

мобильный интернет
отключения
новости
жалобы
Егор Зверев
Е. Зверев
