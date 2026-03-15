15 марта 2026 в 14:35

Через стены, через расстояния: как усилить дальность общения по рации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Если в условиях ограничения сотовой связи вы выбрали рацию как основной способ коммуникации, то важно заранее узнать, как общаться в городе без помех. Главными врагами радиосигнала в мегаполисе являются железобетонные конструкции и высокий уровень электромагнитного шума от бытовых приборов. Чтобы обойти эти препятствия, необходимо понимать физику распространения волн и использовать архитектуру города в своих интересах.

На качество и дальность рации существенно влияют ретрансляторы или усилители, установленные на высотных зданиях. Зрительно их можно найти по массивным антенным конструкциям на крышах небоскребов, административных зданий или жилых высоток. Эти точки приема и передачи сигнала позволяют портативной станции «перешагнуть» через целые районы, связывая абонентов на расстоянии до 15–20 километров.

Чтобы значительно увеличить дальность рации и поддерживать стабильный контакт, всегда придерживайтесь правила: чем выше вы находитесь, тем дальше летит сигнал. Подъем на верхний этаж или выход на балкон часто превращает безнадежное шипение в чистую речь. Для города идеальным выбором является диапазон UHF (433/446 МГц): длина волны здесь составляет около 70 сантиметров, что позволяет сигналу «нырять» в окна и эффективно отражаться от стен зданий. В то же время диапазон VHF (144 МГц) с двухметровой волной лучше оставить для леса, так как в плотной застройке он быстро затухает.

Важно реально оценивать возможности техники: в центре города между людьми «на земле» связь составит максимум пару кварталов, или 1–1,5 километра. Однако если один собеседник находится на 20-м этаже, а другой на улице, расстояние увеличится до 5–10 километров. Понимая эти нюансы, вы поймете, как общаться в городе без помех, просто сменив точку трансляции. Чтобы не попадать на чужие частоты, используйте функцию субтонов (CTCSS/DCS), которая закроет ваш канал от посторонних шумов.

Ниже приведен список разрешенных частот, который стоит распечатать и хранить в паспорте на случай экстренной ситуации:

  • LPD канал 01: 433.075 МГц;

  • LPD канал 18: 433.500 МГц (часто используется автоклубами);

  • LPD канал 35: 433.925 МГц;

  • PMR канал 01: 446.006 МГц (общеевропейский стандарт);

  • PMR канал 08: 446.093 МГц.

Для настройки достаточно ввести эти цифры на клавиатуре устройства или выбрать соответствующий номер канала в меню. Помните, что наличие запасного аккумулятора или кейса для обычных батареек обеспечит вам полную автономность. Подготовив технику заранее и изучив карту высот своего района, вы обеспечите своей семье надежный канал связи даже в самые сложные моменты.

Ранее мы рассказывали, как выбрать надежную рацию и как правильно настроить ее частоты для связи.

Виктория Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский ввел новые санкции против граждан двух стран
Пушилин раскрыл, сколько ВС России осталось до Славянска
Появилась новая информация о беспрерывных атаках ВСУ на Москву
Назван главный бенефициар закрытия Ормузского пролива
Стало известно о возможном повреждении ракетой консульства США в Израиле
Свыше 120 украинских дронов атаковали Россию за шесть часов
Момент взрыва боеприпаса рядом с мужчиной в Тель-Авиве попал на видео
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Экстрасенс назвала дату окончания войны на Ближнем Востоке
Ушел из жизни звезда фильмов «Кавказская пленница» и «Кин-дза-дза!»
Украинские дроны вновь атаковали Москву после затишья
В Сети появились кадры атаки оптоволоконного БПЛА на базу США
Появилась новая информация о столкновении двух трамваев в Москве
Пилот из Италии впервые в карьере победил на Гран-при «Формулы-1»
Крыша дома известного банкира обрушилась в Уфе
В Британии озвучили решение США по новым нефтяным санкциям против России
«Всеобщий высокий доход»: Маск предсказал будущее с развитием ИИ
Зеленский раскрыл, при каком условии «подружится» с лидером Венгрии
«Противник занервничал»: Пушилин раскрыл, как ДНР удалось «ослепить» ВСУ
Крыша рухнула на автомобиль с водителем в Казани
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

