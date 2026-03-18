Захарова поддержала народ Грузии после кончины патриарха Илии II

Представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования на фоне смерти католикоса-патриарха всея Грузии Илии II. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, народ с особым душевным трепетом относится к своей религии.

Я начну <...> со слов соболезнований вам, через ваше средство массовой информации и тем гражданам Грузии и не только гражданам Грузии, но и тем, кто представляет народ Грузии в разных точках мира, которые сопереживают в связи с кончиной католикоса-патриарха всея Грузии Илии II, — сказала Захарова.

Ранее митрополит Урбниси и Руиси владыка Иов сообщил, что Илию II похоронят в воскресенье, 22 марта, в Сионском храме Тбилиси. Он уточнил, что решение о захоронении именно в этом храме принято не случайно: такова была воля почившего. На церемонию прощания ожидается прибытие иностранных делегаций.

Ранее сообщалось, что Илия II находился в реанимации Кавказского медицинского центра в Тбилиси. Несмотря на усилия врачей, спасти предстоятеля Грузинской православной церкви не удалось — легочная, почечная и сердечная недостаточность привели к неспособности организма поддерживать давление.