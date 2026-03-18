Что известно о дате и месте похорон патриарха Грузии Патриарха Грузии Илию II похоронят 22 марта в Сионском соборе Тбилиси

Католикоса-патриарха всея Грузии Илию II похоронят в воскресенье, 22 марта, в Сионском храме Тбилиси, сообщил митрополит Урбниси и Руиси владыка Иов журналистам по итогам заседания Священного Синода. Он уточнил, что решение о захоронении именно в этом храме принято не случайно: такова была воля почившего. На церемонию прощания ожидается прибытие иностранных делегаций.

Да, да, его похоронят в воскресенье в Сионском соборе, — подтвердил священнослужитель.

Ранее сообщалось, что Илия II находился в реанимации Кавказского медицинского центра в Тбилиси. Несмотря на усилия врачей, спасти предстоятеля Грузинской православной церкви не удалось — легочная, почечная и сердечная недостаточность привели к неспособности организма поддерживать давление.

