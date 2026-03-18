18 марта 2026 в 15:13

Символ примирения Японии и США после Хиросимы умер на 89-м году жизни

В Японии умер известный свидетель бомбардировки Хиросимы Сигэаки Мори

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Японии в возрасте 88 лет скончался Сигэаки Мори, всемирно известный свидетель атомной бомбардировки Хиросимы, пишет Nippon. Известность Мори принес совместный снимок с президентом США Бараком Обамой, на котором американский политик обнимает его. СМИ назвали произошедшее символом примирения двух стран.

Восьмилетний Мори находился всего в полутора километрах от эпицентра взрыва 6 августа 1945 года. Мальчика отбросило взрывной волной в ручей, что фактически позволило ему выжить внутри «ядерного гриба». Мори посвятил около 40 лет жизни изучению судеб 12 американских летчиков, погибших в Хиросиме в статусе военнопленных.

Работа историка-любителя стала основой документального фильма «Бумажные фонарики», привлекшего внимание мирового сообщества. Эта деятельность позволила японцу стать ключевой фигурой на мемориальном мероприятии в 2016 году с участием американского лидера, где и был сделан исторический снимок с Обамой.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что трагедии в Хиросиме и Нагасаки станут «детской игрой в песочнице», если в скором времени действительно произойдет ядерный конфликт. Так он ответил на вопрос, что будет, если страны Запада попробуют решить конфликт с Москвой, как с Ираном.

