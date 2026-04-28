28 апреля 2026 в 08:56

Фармацевтический завод взорвался в Хиросиме

Пять человек пострадали при взрыве на заводе в Хиросиме

Фармацевтический завод взорвался в японской префектуре Хиросима, сообщило агентство Kyodo. В результате пять человек пострадали, все они госпитализированы. Из них двое находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, на предприятии взорвалась цистерна с топливом. На место прибыли пожарные и оперативные службы.

Ранее два громких взрыва прогремели рядом с военной базой Кати в Мали. Кроме того, в этом районе прозвучала стрельба. Данные о пострадавших не приводятся. Солдаты заблокировали дороги недалеко от военного объекта.

До этого два автомобиля взорвались недалеко от базы инженерного батальона имени Агостино Кодацци Вооруженных сил Колумбии. По информации СМИ, инцидент произошел в районе города Пальмира, где расположен штаб батальона. Губернатор департамента Валье-дель-Каука Диллиан Франсиска Торо в свою очередь назвала произошедшее актом терроризма.

23 апреля в американском штате Западная Вирджиния в результате химического выброса на предприятии Catalyst Refiners погибли два человека, еще 19 пострадали. Раненых направили в отделении неотложной помощи.

