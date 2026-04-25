Мощные взрывы прогремели вблизи базы ВС Колумбии в Пальмире

Два автомобиля взорвались недалеко от базы инженерного батальона имени Агостино Кодацци Вооруженных сил Колумбии, передает телеканал Caracol. По его информации, инцидент произошел вечером 24 апреля в районе города Пальмира, где расположен штаб батальона.

Информации о возможных жертвах и пострадавших в результате ЧП пока не поступало. Губернатор колумбийского департамента Валье-дель-Каука Диллиан Франсиска Торо в свою очередь назвала произошедшее актом терроризма, попросив правительство во главе с президентом Густаво Петро о помощи.

Это недопустимые акты насилия, которые подтверждают, что Валье сталкивается с эскалацией насилия. <...> Нам нужна реальная, постоянная и эффективная поддержка. Больше сил правопорядка, больше разведданных и четких действий против преступных структур, которые сегодня действуют на нашей территории, — отметила Торо.

Ранее взрыв прогремел на теплоэлектроцентрали в Бухаресте. Глава румынского департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат уточнил, что на территории предприятия загорелись два трансформатора. В результате ЧП обошлось без жертв и пострадавших.