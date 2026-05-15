SHOT: ВСУ массированно атакуют один из приграничных регионов РФ SHOT сообщил о ракетной атаке ВСУ на Белгород с минимум 20 взрывами

Telegram-канал SHOT заявил, что утром 15 мая Вооруженные силы Украины начали наносить массированный ракетный удар по Белгороду и пригородам. По информации канала, силы противовоздушной обороны активно работают в небе над регионом, сбивая воздушные цели, в одном из районов города наблюдается сильное задымление. Минобороны РФ эти новости пока не комментировало.

Как сообщили SHOT местные жители, после 05:20 было слышно уже около 20 громких взрывов. По предварительным сведениям канала, сбито не менее 10 целей, а в одном из районов, по словам очевидцев, поднимается столб серого дыма.

В областном центре и Шебекинском районе была объявлена ракетная опасность. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Экстренные службы приведены в готовность.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 15 мая над Рязанью раздались мощные взрывы. По информации канала, силы противовоздушной обороны уничтожают украинские беспилотники. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало. После этого губернатор Рязанской области Павел Малков объяснил, что обломки сбитого украинского БПЛА повредили несколько многоэтажных домов. По его информации, предварительно, есть пострадавшие среди мирных жителей.