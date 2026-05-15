15 мая 2026 в 06:45

В оперштабе Белгородской области сообщили о последствиях атаки ВСУ

Город Белгород и Белгородский район подверглись ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. По предварительным данным оперативного штаба, жертв среди гражданского населения нет.

В результате атаки зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры. На автобусной остановке осколками посечен рейсовый автобус, а также поврежден легковой автомобиль.

Все аварийные службы находятся на местах происшествия, ведется уточнение информации о последствиях обстрела. Официальных заявлений от властей пока не поступало.

До этого силы противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин в своих социальных сетях уточнил, что на местах падения обломков работают экстренные службы. Первое сообщение об уничтожении трех дронов появилось в каналах градоначальника в 15 мая в 00:19 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что четыре мирных жителя получили травмы при атаке Вооруженных сил Украины на территории трех округов Белгородской области. Среди пострадавших двое мужчин, женщина и подросток. Все пострадавшие были госпитализированы. Им оказали соответствующую помощь — кто-то уже вернулся домой и продолжает лечение амбулаторно.

