15 мая 2026 в 04:20

В России могут резко подешеветь авиабилеты для детей

Депутат Прокофьев: скидку в 50% на перелеты нужно расширить на детей до 18 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Необходимо распространить скидку в 50% на авиабилеты для внутренней перевозки всех детей, не достигших 18-летнего возраста, заявил NEWS.ru депутат фракции КПРФ Артем Прокофьев. По его словам, сейчас эта мера поддержки распространяется только на граждан России до 12 лет.

Люди в свои отпуска летом хотят отдохнуть в теплых краях, в интересных своими достопримечательностями местах, навестить родственников из других регионов. Но путешествия всей семьей на большие расстояния — это дорого. Сейчас действует очень хорошая мера поддержки — внутренняя перевозка детей, являющихся гражданами Российской Федерации, в возрасте от двух до 12 лет осуществляется со скидкой в 50%, кроме тарифов первого и бизнес-класса. Мы в КПРФ считаем, что целесообразно распространить это правило на подростков в возрасте до 18 лет, — высказался Прокофьев.

Ранее авиаэксперт Олег Пантелеев заявил, что пассажиры, купившие невозвратные билеты, могут их вернуть, если рейс задержится более чем на 30 минут. По его словам, это нововведение в Федеральных авиационных правилах вступило в силу 1 марта 2026 года.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
