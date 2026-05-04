04 мая 2026 в 11:24

В России хотят сделать доступнее возврат авиабилетов

Депутат Прокофьев призвал установить лимит на комиссии за возврат авиабилетов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Депутат Госдумы Артем Прокофьев предложил установить лимит в 10% от стоимости авиабилета на комиссии при его возврате или обмене, пишет «Газета.Ru». С этой инициативой он обратился к министру транспорта РФ Андрею Никитину.

Лимит в 10% от стоимости перелета при возврате билета соответствует международной практике. И этого достаточно, чтобы покрыть издержки авиаперевозчика по перепродаже и переоформлению сданного пассажиром билета. А кроме того, если речь изначально идет о возвратных билетах, с какой стати такая «драконовская» комиссия — 50%, 70%?высказался Прокофьев.

Он напомнил, что в связи с высокими ценами на авиабилеты многие россияне приобретают их существенно раньше запланированной поездки. При этом планы каждого человека могут поменяться по независящим от него причинам. Установка комиссии в 50% и даже 70% за возврат билетов — это недобросовестный способ компаний повысить прибыль за счет фактического нарушения правил договора перевозки, заключил парламентарий.

Ранее авиаэксперт Олег Пантелеев заявил, что пассажиры, купившие невозвратные билеты на самолет, смогут их вернуть, если рейс задержится на 30 минут и более. Новую редакцию Федеральных авиационных правил, куда включено соответствующее положение, ввели 1 марта 2026 года.

Власть
депутаты
авиабилеты
перелеты
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

