Туристам объяснили, почему авиабилеты резко подорожали

Глобальная геополитическая напряженность, включая военные действия в Иране, и продолжающийся энергокризис привели к удорожанию авиаперевозок, заявил в беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Он пояснил, что корректируются не базовые тарифы, а именно таксы и топливные сборы — авиакомпании повысили их на популярных направлениях от 5 до 15 тыс. рублей.

По некоторым маршрутам доплата за топливо составляет $50–150 за билет туда-обратно. Наиболее заметный рост топливных сборов зафиксирован на направлениях Египет, Таиланд, Вьетнам — плюс от 5 до 15 тыс. рублей к стоимости перелета по сравнению с периодом конца февраля, — сказал Горин.

Эксперт пояснил, что повышение топливных сборов началось еще 9 марта и продолжается до сих пор. Авиакомпании вынуждены идти на этот шаг из-за резкого удорожания авиакеросина на локальных рынках — например, в Египте за месяц цена на топливо выросла на 70%. Доля топлива в структуре себестоимости перелета достигает 30%. При этом внутренние российские рейсы подорожание практически не затронуло, отметил представитель РСТ.

Ранее сообщалось, что за последнее время цены на авиабилеты в Китай выросли более чем в полтора раза. Стоимость перелета в экономклассе в настоящее время составляет 80–90 тыс. рублей, а в «бизнесе» может доходить до 280 тыс.