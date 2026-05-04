04 мая 2026 в 12:30

Раскрыто, сколько зарабатывают на минтае рыбаки и торговые сети

Глава Рыбного союза Панин: доля рыбака в цене минтая достигает 44%

Работники на линии обработки минтая в цехе крупнейшего в России берегового рыбоперерабатывающего завода Работники на линии обработки минтая в цехе крупнейшего в России берегового рыбоперерабатывающего завода Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости
Рыбный союз проанализировал «стакан стоимости» популярной рыбной продукции, и на примере филе минтая по цене 690 рублей за килограмм выяснилось, что доля рыбака в полочной цене составляет 44%, а наценка ретейла — 33%, рассказал в интервью NEWS.ru председатель Рыбного союза Александр Панин. Однако, по его словам, это не чистая прибыль торговых сетей, а рыбаки несут колоссальную инвестиционную нагрузку.

Рыбный союз регулярно публикует «стаканы стоимости» на популярные виды продукции. Например, филе минтая на полке за 690 рублей: 44% — оптовая цена «от рыбака», 4% — логистика с Дальнего Востока, 6% — фасовка, 1% — логистика до распределительного центра, 12% — рентабельность дистрибьютора-переработчика (включая все производственные затраты), 33% — наценка сети, — сказал Панин.

Однако, по его словам, 33% — это не чистая прибыль ретейла, а то, из чего сеть оплачивает аренду, зарплаты продавцов, логистику, потери, «Честный знак», налоги и прочие операционные расходы.

При этом Панин подчеркнул, что именно рыбаки несут колоссальную инвестиционную нагрузку: один современный траулер может стоить миллиарды рублей, а только аукционы по лососевым участкам изымут из отрасли 150 млрд рублей в этом году.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что цены на сельдь и треску не снизятся в 2026 году. Он пояснил, что эти виды рыбы в прошлом году оказались лидерами по снижению цен.

Экономика
Россия
рыба
цены
прибыль
