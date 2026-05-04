Европу предупредили о страшном кризисе из-за Ирана Euractiv: ЕС может столкнуться с дефицитом поставок из-за войны в Иране

Евросоюз может столкнуться с дефицитом поставок из-за кризиса вокруг Ирана, сообщил портал Euractiv со ссылкой на высокопоставленного чиновника. По информации журналистов, война на Ближнем Востоке не закончится в скором времени.

Неопределенность все еще велика, но нам очевидно, что это (кризис на Ближнем Востоке. — NEWS.ru) не закончится в ближайшее время, — отметил собеседник журналистов.

По словам источника, в первые дни иранского конфликта никто не задумывался о его последствиях. Он отметил, что сейчас этот вопрос будет решаться на встрече глав минфинов стран еврозоны в Минфине. Однако вероятность каких-то конкретных решений по итогам встречи мала, уточнил чиновник.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские страны наращивают присутствие вблизи потенциального театра военных действий вокруг Ирана. По его словам, союзники заранее разворачивают логистическую и техническую поддержку. Рютте добавил, что Европа «поняла послание» президента США Дональда Трампа: страны заключают двусторонние соглашения, обеспечивая запросы Вашингтона на размещение на базах.