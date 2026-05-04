04 мая 2026 в 14:57

Американской армии на Ближнем Востоке отдали бескомпромиссный приказ

Армии США разрешили бить по катерам КСИР при угрозе судам в Ормузском проливе

Американские военные получили разрешение наносить удары по катерам Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, армия Ирана) и иранским ракетным позициям, сообщил журналист Axios Барак Равид. По его информации, армия США будет иметь право на такие действия при угрозе судам в Ормузском проливе.

Американский чиновник сообщил, что правила применения силы для военных США в регионе изменились и они получили право наносить удары по непосредственным источникам угрозы судам, проходящим через [Ормузский] пролив, таким как быстроходные катера КСИР или иранские ракетные позиции, — написал Равид.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон начинает операцию «Свобода» — военное сопровождение торговых судов, которые оказались заблокированы в Персидском заливе после закрытия и минирования Ираном Ормузского пролива. Операция должна была начаться утром в понедельник, 4 мая, и носить гуманитарный характер.

После этого Военно-морские силы Ирана заявили, что воспрепятствовали попытке прохождения американских эсминцев через стратегически важный Ормузский пролив. До этого представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи отметил, что Вашингтон рискует навсегда увязнуть в «фиктивном болоте», начиная военную операцию в акватории.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
