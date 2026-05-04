Названы три главных барьера, мешающих россиянам покупать рыбу

Сложность приготовления, страх костей и относительно высокая цена чаще всего мешают россиянам приобретать рыбу, заявил в интервью NEWS.ru председатель Рыбного союза Александр Панин. Причем стоимость продукта в этом списке совсем не главное, отметил он.

Первое — сложность готовки: поколения сменяются, жилплощадь сокращается (25–30 метров), люди не хотят возиться с запахом и потрохами. Второе — кости. Мясо давно филетировано, а рыба до сих пор ассоциируется с риском подавиться. Третье — цена, но здесь мы дешевле говядины и проигрываем только курице, — сказал Панин.

По его словам, рыба серьезно проигрывает белковым конкурентам именно в удобстве. Курица представлена в охлажденном виде и любой разделке — от крылышек до бедра. Рыбная полка последние два-три года активно трансформируется, появляются ледяные витрины с филе и стейками, но это пока характерно только для городов-миллионников, отметил эксперт. Молодежь же выбирает доставку и готовые блюда, заключил Панин.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что цены на сельдь и треску не снизятся в 2026 году. Он пояснил, что эти виды рыбы в прошлом году оказались лидерами по снижению цен.