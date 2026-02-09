Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 13:37

Торговый эксперт рассказал, как изменятся цены на рыбу

Торговый эксперт Фомин: сельдь и треска не подешевеют в 2026 году

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Цены на сельдь и треску не снизятся в 2026 году, рассказал НСН исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Он отметил, что эти виды рыб в прошлом году оказались лидерами по снижению цен.

По треске не ожидается хороших уловов, потому что падение запасов идет каждый год, у нас дефицит трески на внутреннем рынке. Поэтому цены будут расти, — рассказал Фомин.

Торговый эксперт подчеркнул, что розничная наценка в магазинах составляет около 20%. По его словам, показатель может меняться в зависимости от региона и количества товара.

Ранее генеральный директор Рамаз Чантурия рассказал, что цены на кофе в России возрастут, но это не будет напрямую связано со снижением объемов поставок зерен из Бразилии. Он отметил, что формирование стоимости продукта зависит от целого комплекса внутренних факторов, а дефицита сырья на рынке нет.

рыбы
цены
торговля
наценки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Котяков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста в России
Россиянка лишилась свыше 7 млн рублей в ходе «перерасчета пенсии»
«Пошли эти девушки...» Топ-10 цитат Григория Лепса о женщинах
Награжденный Путиным командир «АрБата» погиб на СВО
Алиханов сообщил о готовности перечня локализованных авто для такси
Ледяной дождь накроет столицу России
Москвичам рассказали об уникальном строительном проекте в центре столицы
Пытавшийся стать президентом России бизнесмен переписал активы на сестру
Европе посоветовали сократить зависимость от Visa и Mastercard
Доктор Мясников рассказал, от какого вопроса начал седеть
Орнитолог рассказала, почему перепись воробьев необходима
Названо условие попадания Венесуэлы в тройку лидеров по добыче газа
Оттепель не придет? Прогноз погоды в Москве, когда вернутся морозы
Беспилотник ВСУ ранил мирного жителя в Белгородской области
Путину пришлось успокаивать Собянина на встрече в Кремле
Люксовые отели с россиянами закрылись на Кубе
Собянин доложил Путину хорошие новости об экономике Москвы
Задержан глава отдела ЖКХ кабмина Татарстана
Собянин рассказал, в какой сфере Москва хочет выйти в лидеры
Психолог объяснила, как общаться со взрослыми детьми
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.