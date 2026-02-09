Торговый эксперт рассказал, как изменятся цены на рыбу Торговый эксперт Фомин: сельдь и треска не подешевеют в 2026 году

Цены на сельдь и треску не снизятся в 2026 году, рассказал НСН исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Он отметил, что эти виды рыб в прошлом году оказались лидерами по снижению цен.

По треске не ожидается хороших уловов, потому что падение запасов идет каждый год, у нас дефицит трески на внутреннем рынке. Поэтому цены будут расти, — рассказал Фомин.

Торговый эксперт подчеркнул, что розничная наценка в магазинах составляет около 20%. По его словам, показатель может меняться в зависимости от региона и количества товара.

Ранее генеральный директор Рамаз Чантурия рассказал, что цены на кофе в России возрастут, но это не будет напрямую связано со снижением объемов поставок зерен из Бразилии. Он отметил, что формирование стоимости продукта зависит от целого комплекса внутренних факторов, а дефицита сырья на рынке нет.