26 февраля 2026 в 17:01

Мука и яйцо — идеальный дуэт для минтая: простой рецепт для рыбы без разделки на филе

Фото: D-NEWS.ru
Откройте для себя простой и гениальный рецепт приготовления минтая без разделки на филе — только сочные стейки в золотистой корочке. Этот рецепт очередное доказательство, что мука и яйцо — идеальный дуэт для рыбы.

Для приготовления вам понадобится: 2-3 тушки минтая, 2 яйца, 4-5 ст. л. муки, соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок.

Рецепт: рыбу тщательно промойте. Отрежьте головы и плавники, выпотрошите, если нужно. Нарежьте тушки поперек на порционные стейки толщиной 2-3 см. В отдельной миске взбейте яйца с щепоткой соли. На плоской тарелке смешайте муку с солью, перцем, паприкой и сушеным чесноком. Каждый кусочек рыбы сначала обваляйте в мучной смеси со специями, затем обмакните во взбитое яйцо и снова обваляйте в муке для получения двойной хрустящей корочки. В сковороде разогрейте достаточное количество растительного масла. Выложите стейки и обжаривайте на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до глубокого золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить рыбу по-еврейски в сметанно-луковом соусе.

