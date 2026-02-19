Какую рыбу не приготовь в этом соусе, всегда вкусно: не разделывая на филе, запекаю в духовке

Какую рыбу не приготовь в этом соусе, всегда вкусно! Не разделывая на филе, запекаю и минтай, и скумбрию по этому рецепту. Рыба готовится практически целиком, что сохраняет ее сочность и естественный вкус.

Блюдо получается очень вкусным: рыба сохраняет природную влагу, лук внутри тушки карамелизуется и дарит сладость, а соус с легкой кислинкой лимона идеально оттеняет вкус, не перебивая его.

Для приготовления понадобится: 2 тушки минтая или скумбрии, 2 крупные луковицы, 200 г сметаны (15-20%), 1-2 ст. л. горчицы, сок половины лимона, соль, черный перец, сушеные прованские травы.

Рецепт: рыбу выпотрошите, отрежьте головы, плавники, хорошо промойте и обсушите. Сделайте на каждой тушке с обеих сторон 3-4 глубоких диагональных надреза до хребта. Лук нарежьте тонкими полукольцами и плотно набейте им надрезы и брюшко. Уложите рыбу на смазанный маслом противень. В миске смешайте сметану, горчицу, лимонный сок, соль, перец и травы до однородности. Щедро полейте этим соусом рыбу сверху, чтобы он попал и в надрезы. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 25-30 минут для скумбрии или 20-25 минут для минтая, до золотистой корочки и легкого отставания мяса от костей.

