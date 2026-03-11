Эти котлеты из судака с креветками — тот случай, когда рыба покоряет даже тех, кто ее не любит. Трачу на шедевр всего 15 минут

Союз речного судака и морских креветок — это не просто смесь фарша и начинки, а тонко выверенная кулинарная партия. При этом небольшой секрет в виде тертого картофеля в фарше работает как натуральный стабилизатор, гарантируя идеальную форму и сочность каждой котлеты.

Что понадобится

Филе судака — 500 г, сырая картофелина — 1 шт. (ок. 100 г), свежемороженые креветки (очищенные) — 150 г, чеснок — 2 зубчика, сливочное масло — 80 г (50 г для фарша, 30 г для начинки), яйцо — 1 шт., свежая петрушка — небольшой пучок, мука для панировки — 4-5 ст. л., топленое или растительное масло для жарки, соль, свежемолотый белый перец — по вкусу.

Как я его готовлю

Один зубчик чеснока раздавливаем, очищаем и мелко рубим вместе с частью петрушки. Креветки, если они крупные, режем поперек на небольшие кусочки, смешиваем с чесночно-петрушечной массой, слегка солим и перчим. Оставшееся сливочное масло (30 г) нарезаем тонкими ломтиками или кубиками и убираем в холод. Для фарша натираем на мелкой терке в миску оставшийся зубчик чеснока и очищенную сырую картофелину. В эту же миску вливаем 50 г сливочного масла, предварительно растопленного и слегка остывшего, и перемешиваем.

Филе судака измельчаем в фарш. Соединяем с картофельно-чесночной основой, добавляем взбитое яйцо, соль и белый перец. Вымешиваем массу. Для стабилизации и раскрытия вкусов отправляем фарш в холодильник на 15-20 минут.

Формируем котлеты: в центр кладем чайную ложку креветочной начинки и 1-2 кусочка холодного сливочного масла. Аккуратно, но тщательно залепляем края, придавая изделию аккуратную округло-приплюснутую форму. Каждую котлету обваливаем в муке, стряхивая излишки. Жарим на хорошо разогретой сковороде в достаточном количестве топленого масла на среднем огне. Время — примерно 4-5 минут с каждой стороны до появления уверенной золотистой корочки.

