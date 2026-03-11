Трачу 30 минут на эти котлеты из белой рыбы — и ужин с мексиканским акцентом готов. Аромат корицы и чили сводит с ума с первых секунд жарки

Что, если обычные рыбные котлеты внезапно зазвучат на мексиканский лад? Корица и тмин вступают в дерзкий дуэт с острым перцем чили, а свежая кинза добавляет яркий финальный аккорд. Это блюдо — не просто ужин, а настоящий гастрономический побег, который готовится всего за полчаса. Идеально для тех вечеров, когда хочется чего-то большего, чем рутина.

Что понадобится

Филе белой рыбы (треска, пикша, минтай) — 500 г, репчатый лук — 1 крупная головка, чеснок — 2 зубчика, белый хлеб или багет — 100 г, яйцо куриное — 1 шт., перец чили (например, халапеньо) — 1 шт., свежая кинза — 1 пучок, лимон — 1/2 шт., масло растительное для жарки — 3-4 ст. л., молотая корица — 1/2 ч. л., молотый тмин — 1 ч. л., гвоздика молотая — 1/4 ч. л., соль — по вкусу.

Как я его готовлю

Лук и чеснок очищаем и мелко рубим. В сковороде разогреваем столовую ложку масла и обжариваем лук с чесноком до мягкости и легкого золотистого оттенка. Добавляем к ним все сухие специи — корицу, тмин и гвоздику, интенсивно перемешиваем и прогреваем буквально минуту, чтобы раскрыть ароматы. Снимаем сковороду с огня и перекладываем ароматную луковую смесь в просторную миску, где будем замешивать фарш.

Хлеб измельчаем в блендере или кухонном комбайне до состояния мелких, но не пылеобразных крошек. Примерно треть получившейся массы отправляем к остывающему луку, а остальные крошки высыпаем на плоскую тарелку — это будет наша панировка. Рыбное филе измельчаем. Перец чили моем, удаляем семена и очень мелко рубим. Кинзу моем, обсушиваем и также мелко шинкуем. К луковой смеси с хлебом добавляем рыбный фарш, сырое яйцо, сок половины лимона, щепотку соли, весь рубленый перец чили и примерно половину подготовленной кинзы.

Теперь самое важное — тщательно, но без фанатизма вымешиваем фарш руками до полного соединения всех ингредиентов. К оставшимся на тарелке хлебным крошкам подмешиваем вторую половину кинзы. Из фарша формируем котлеты, обваливаем каждую в ароматной панировке из хлеба и зелени, слегка прижимая, чтобы крошки хорошо пристали. В сковороде разогреваем оставшееся растительное масло на сильном огне. Выкладываем котлеты и обжариваем с каждой стороны по 3-4 минуты до появления плотной, красивой золотистой корочки. Затем убавляем огонь до среднего, накрываем сковороду крышкой и готовим котлеты еще 10-15 минут, периодически переворачивая, чтобы они равномерно пропеклись внутри.

