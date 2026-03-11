Открыл для себя тулумбы — восточная сладость, которая покорит с первого кусочка. Готовим хрустящие трубочки

Казалось бы, просто заварное тесто, просто фритюр. Но когда эти золотистые трубочки погружаешь в прозрачный лимонно-сахарный сироп, происходит кулинарное преображение. Хруст смягчается, появляется та самая сочная нежность, ради которой на Востоке и готовят тулумбу.

Что понадобится

Для сиропа: сахар — 200 г, вода — 150 мл, лимонный сок — 1 ст. ложка. Для теста: мука пшеничная — 150 г, вода — 200 мл, сливочное масло — 80 г, яйца куриные — 2 шт., соль — щепотка, куркума (или шафран) — 1/2 ч. ложки. Для фритюра: масло растительное рафинированное — около 500 мл.

Как я его готовлю

Сначала готовим сироп. В сотейнике с толстым дном смешиваю сахар, воду и лимонный сок. На среднем огне довожу до кипения, постоянно помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Как только смесь закипит, убавляю огонь до минимума и варю ровно 10 минут и переливаю в глубокую миску.

Просеиваю муку в отдельную миску. В небольшой кастрюльке соединяю воду, нарезанное кубиками сливочное масло, соль и куркуму. На медленном огне довожу до кипения, затем сразу всыпаю всю муку и энергично вымешиваю лопаткой, пока масса не соберется в гладкий ком. Снимаю с огня, перекладываю тесто в миску и даю остыть до теплого состояния. Добавляю по одному яйцу, каждый раз тщательно вымешивая до однородности. Консистенция должна быть эластичной, но держать форму.

Перекладываю массу в кондитерский мешок со звездчатой насадкой диаметром около 1,5 см. В сотейнике с высокими бортами разогреваю растительное масло для фритюра — его уровень должен быть не менее 4–5 см. Проверяю температуру: капля теста, опущенная в масло, должна сразу всплыть с активным бульканьем (идеально 180–190°C).

Аккуратно выдавливаю над маслом полоски теста длиной 6–8 см, отрезая их мокрым ножом. Жарю партиями по 3–4 штуки до равномерного золотистого оттенка. Готовые тулумбы выкладываю на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Пока они еще теплые, погружаю каждую трубочку в сироп на 8–10 секунд.

