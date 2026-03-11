Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Новый дачный тренд: малоизвестный цветок, который превращается в пышное облако

Фото: D-NEWS.ru
Среди дачников набирает популярность малоизвестный цветок — кермек выемчатый, который превращается в пышное облако, поражает своей красотой и неприхотливостью. Этот красавец — новый дачный тренд!

Его яркие, словно гофрированные, соцветия самых разнообразных оттенков — от нежно-голубого и сиреневого до насыщенно-розового и желтого — создают на клумбе эффект цветного облака. Цветет кермек невероятно пышно и продолжительно, с июля до самых заморозков, а его цветы отлично подходят для сухих букетов, сохраняя яркость и форму. Он засухоустойчив, не требует частых поливов и растет даже на бедных почвах, что делает его идеальным для занятых дачников.

Другой восходящий тренд — гаура Линдхеймера, чьи нежные белые или розовые цветки, похожие на стайку мотыльков, парят над изящными стеблями все лето, создавая воздушное кружево. А энотера миссурийская с ее огромными ярко-желтыми цветками, раскрывающимися вечером, добавит саду загадочности. Эти растения станут настоящей изюминкой вашего участка.

Ранее было названо растение, которое цветет голубым ковром все лето, покрывая клумбы лазурной шапкой.

