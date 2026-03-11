Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Рассыпьте это по снегу в марте — проволочник и медведка уйдут с участка навсегда

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Опытные огородники знают: чтобы избавиться от медведки и других почвенных вредителей без химии, нужно действовать уже в марте, пока снег не сошел полностью.

Самое эффективное и экологичное средство — древесная зола. Рассыпьте ее тонким слоем прямо по снегу в теплицах, на грядках и в приствольных кругах деревьев. Когда снег начнет таять, зола вместе с талыми водами проникнет в грунт, создавая невыносимую для медведки, проволочника и личинок майского жука щелочную среду. Кроме того, зола обогатит почву калием и микроэлементами, раскислит ее и послужит отличным удобрением.

Другое действенное средство — табачная пыль, которую также рассыпают по снегу для отпугивания земляных блошек и тли. Важно проводить обработку в безветренную погоду и не жалеть средства — чем больше площадь, тем надежнее защита. Эти простые меры помогут вам встретить сезон во всеоружии без применения химии. Просто рассыпьте это по снегу в марте — проволочник и медведка уйдут с участка навсегда.

Ранее был назван цветок, который покроет клумбу голубым звездчатым ковром.

