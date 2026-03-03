Голубое чудо, которое распускается вместе с подснежниками: покрывает сад звездчатым ковром

Надоели всем приевшиеся первоцветы? Обратите внимание на хионодоксу — изящный цветок, который распускается одним из первых, радуя глаз небесно-голубыми, звездчатыми цветками и покрывая сад звездчатым ковром.

Растение, известное также как «снеговик» или «слава снегов», пробивается сквозь талую землю уже в апреле. Часто это чудо распускается вместе с подснежниками и цветет около двух-трех недель. Его яркие синие, белые или розовые соцветия с белым глазком в центре выглядят гораздо эффектнее и необычнее привычных крокусов, а само растение образует плотные куртины, которые разрастаются год от года без всякого ухода.

Посадив этот первоцвет, вы станете обладателем эксклюзивного сада, который удивит соседей свежестью и оригинальностью в то время, когда другие клумбы еще только просыпаются.

