Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 05:46

Голубое чудо, которое распускается вместе с подснежниками: покрывает сад звездчатым ковром

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Надоели всем приевшиеся первоцветы? Обратите внимание на хионодоксу — изящный цветок, который распускается одним из первых, радуя глаз небесно-голубыми, звездчатыми цветками и покрывая сад звездчатым ковром.

Растение, известное также как «снеговик» или «слава снегов», пробивается сквозь талую землю уже в апреле. Часто это чудо распускается вместе с подснежниками и цветет около двух-трех недель. Его яркие синие, белые или розовые соцветия с белым глазком в центре выглядят гораздо эффектнее и необычнее привычных крокусов, а само растение образует плотные куртины, которые разрастаются год от года без всякого ухода.

Посадив этот первоцвет, вы станете обладателем эксклюзивного сада, который удивит соседей свежестью и оригинальностью в то время, когда другие клумбы еще только просыпаются.

Ранее был назван многолетник, который цветет махровыми шапками 3 месяца и зимует без укрытия.

Проверено редакцией
Читайте также
Апельсиновые корки больше не выбрасываю: натуральное средство, которое заменяет бытовую химию
Общество
Апельсиновые корки больше не выбрасываю: натуральное средство, которое заменяет бытовую химию
Никакого мяса, а плов улетает первым: сытнее мясного, ароматнее обычного, пальчики оближешь
Общество
Никакого мяса, а плов улетает первым: сытнее мясного, ароматнее обычного, пальчики оближешь
Запекаю грудку прямо с солеными огурцами — такого сочного филе больше никогда не ела: простой рецепт и божественный вкус
Общество
Запекаю грудку прямо с солеными огурцами — такого сочного филе больше никогда не ела: простой рецепт и божественный вкус
Кидаю семена в талый снег — и с июня по октябрь любуюсь каскадом рубиновых шапок. Многолетник-трудяга для сада
Общество
Кидаю семена в талый снег — и с июня по октябрь любуюсь каскадом рубиновых шапок. Многолетник-трудяга для сада
Кинула семена в талый мартовский снег — весной любуюсь изумрудами с золотыми вкраплениями соцветий. Многолетник-талисман
Общество
Кинула семена в талый мартовский снег — весной любуюсь изумрудами с золотыми вкраплениями соцветий. Многолетник-талисман
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме предложили новую меру в отношении мигрантов
«Часть войны»: Трамп не паникует из-за разрушения американских объектов
Стало известно о новых правилах пересечения границ для семей с детьми
ВС России приступили к ликвидации мощного опорника ВСУ под Славянском
Россиянам рассказали, какие опасности для здоровья может принести весна
Нетаньяху предположил, сколько будет продолжаться война с Ираном
Диверсанты ВСУ пытались «протиснуться» в Красноармейск
Россиянам рассказали, как не попасться на мошенничество с QR-кодами
Дрон ударил по символу дружбы Бахрейна и Саудовской Аравии
Депутат рассказал, как будет проходить «Диктант Победы» в 2026 году
Ситуация в ОАЭ 3 марта: спокойствие местных жителей, возвращение россиян
Дмитриев предсказал скорый рост цен на нефть и газ
Пластический хирург назвала топ-5 зон для липосакции
В США озвучили, в каком состоянии находится Ормузский пролив
В Россию из ОАЭ прибыли новые рейсы после эскалации конфликта
Трампа вывело из себя нападение на посольство США в Эр-Рияде
В Иране похоронили известного бодибилдера, получившего пулю в глаз
Гостиница с американскими военными могла попасть под разрушительный удар
Норвежские F-35A «полетали» с Су-35 из группы «Русские витязи»
Хирург назвала причины, из-за которых может заклинить челюсть
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.