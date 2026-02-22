Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 11:31

Красивее роз и пионов: многолетник, который цветет махровыми шапками 3 месяца и зимует без укрытия

Фото: D-NEWS.ru
Хотите поселить в саду цветок, который красивее роз и пионов, и вдобавок избавит вас от бесконечных хлопот с обрезкой, подкормками и укрытием на зиму? Присмотритесь к махровой примуле.

Ее бутоны диаметром 4–5 сантиметров, собранные в пышные шапки по 10–15 сантиметров, выглядят как пушистые розы нежных оттенков — от белоснежного и розового до насыщенного фиолетового. Этот многолетник обожает полутень и рыхлую плодородную почву, цветет махровыми шапками три месяца и зимует без укрытия, выдерживая морозы до –35 градусов.

А для тех, кому нужно цветение все лето без перерыва, идеальна эхинацея пурпурная: она цветет с июня по октябрь, не болеет, не вымерзает, а в уходе — посадил и забыл. Эти цветы не просто затмевают розы и пионы роскошным видом — они делают это без нервотрепки.

Ранее был назван цветок-мечта для садовода: не болеет, его не трогают вредители, растет на солнце и в полутени.

