Розовый ковер с цветками-«раковинами» цветёт с июня до заморозков: диасция покоряет российских садоводов. Сажаем на рассаду в феврале-марте

Фото: D-NEWS.ru
Нежная, аккуратная и удивительно декоративная — диасция становится настоящей находкой для балконов, террас и цветников. Её миниатюрные розовые цветки, напоминающие морские раковины, украшают растение с начала лета и до самых холодов. Диасция — компактный однолетник, который выращивают как ампельное или почвопокровное растение. Кустики достигают около 25–30 см в высоту и ширину, образуя плотную «подушку» из глянцевых листьев. На фоне зелени особенно эффектно смотрятся многочисленные нежно-розовые цветки диаметром 1,5–2 см, собранные в пышные соцветия.

Высота 25–30 см, цветки 1,5–2 см, цветение с июня до осени, подходит для кашпо и контейнеров, ампельное и почвопокровное растение, компактная форма, высокая декоративность. По опыту цветоводов, для обильного цветения диасции важно своевременно прищипывать верхушки побегов — это стимулирует образование новых цветоносов. Растение предпочитает солнечные участки и лёгкую почву с добавлением песка. При этом оно плохо переносит как переувлажнение, так и пересыхание грунта, поэтому полив должен быть регулярным, но умеренным.

Посев на рассаду проводят в конце февраля — марте, всходы появляются через 10–14 дней. Пикировку выполняют через 4–6 недель, а в открытый грунт растения высаживают в конце мая. Возможен и прямой посев весной, но в этом случае цветение начнётся позже — ближе к августу.

Регулярное удаление увядших цветков помогает сохранить декоративность до поздней осени. Диасция отлично подходит для подвесных корзин, балконных ящиков, бордюров и оформления дорожек, создавая лёгкое, воздушное настроение в саду и на террасе.

Ранее мы рассказывали о 4 вьющихся однолетниках, которые просто трудяги. Беседка утонет в цветах,а забор превратится в живую стену.

