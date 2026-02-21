Да, она не красавица, но медовый аромат валит с ног: необычные соцветия — резеда снова становится любимицей садоводов

Эта скромная на вид, но удивительно душистая культура способна наполнить сад тонким медово-травяным ароматом. Резеда душистая ценится не только за декоративность, но и за давние традиции использования в народной медицине. Растение относится к однолетникам и формирует компактные, хорошо разветвленные кустики высотой 25–40 см. Его главная изюминка — густые соцветия с необычными зеленовато-желтыми цветками и контрастными красными пыльниками.

Высота — 25–40 см, душистые крупные соцветия, необычная окраска, подходит для срезки, хорошо смотрится в групповых посадках, привлекает опылителей.

По опыту садоводов, резеда лучше всего развивается на плодородных почвах с нейтральной кислотностью. Она светолюбива, любит регулярный полив и при этом хорошо переносит прохладную погоду. Выращивать ее можно через рассаду: посев проводят в марте, после пикировки растения высаживают в открытый грунт в мае вместе с земляным комом.

Всходы обычно появляются через 7–14 дней, а при правильном уходе резеда быстро набирает зеленую массу и начинает активно цвести. Это отличный выбор для тех, кто хочет добавить в сад не только красоту, но и тонкий природный аромат без сложного ухода.

