Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 18:02

Да, она не красавица, но медовый аромат валит с ног: необычные соцветия — резеда снова становится любимицей садоводов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эта скромная на вид, но удивительно душистая культура способна наполнить сад тонким медово-травяным ароматом. Резеда душистая ценится не только за декоративность, но и за давние традиции использования в народной медицине. Растение относится к однолетникам и формирует компактные, хорошо разветвленные кустики высотой 25–40 см. Его главная изюминка — густые соцветия с необычными зеленовато-желтыми цветками и контрастными красными пыльниками.

Высота — 25–40 см, душистые крупные соцветия, необычная окраска, подходит для срезки, хорошо смотрится в групповых посадках, привлекает опылителей.

По опыту садоводов, резеда лучше всего развивается на плодородных почвах с нейтральной кислотностью. Она светолюбива, любит регулярный полив и при этом хорошо переносит прохладную погоду. Выращивать ее можно через рассаду: посев проводят в марте, после пикировки растения высаживают в открытый грунт в мае вместе с земляным комом.

Всходы обычно появляются через 7–14 дней, а при правильном уходе резеда быстро набирает зеленую массу и начинает активно цвести. Это отличный выбор для тех, кто хочет добавить в сад не только красоту, но и тонкий природный аромат без сложного ухода.

Ранее мы рассказывали о самых популярных цветах в мире. 3 самых красивых сорта однолетних астр.

Проверено редакцией
Читайте также
Необычные цветки радуют с июня до заморозков: новая любимица садоводов — кларкия
Общество
Необычные цветки радуют с июня до заморозков: новая любимица садоводов — кларкия
Растение-экзот с чудными коробочками вырастает до 3 метров: лиана-однолетник украсит стену, беседку или альпийскую горку
Общество
Растение-экзот с чудными коробочками вырастает до 3 метров: лиана-однолетник украсит стену, беседку или альпийскую горку
Необычная махровая красотка заслужила любовь садоводов: цветет с июня до сентября шелковыми лепестками
Общество
Необычная махровая красотка заслужила любовь садоводов: цветет с июня до сентября шелковыми лепестками
Не устает цвести с июля до заморозков красивыми «граммофонами»: об этом однолетнике мало кто знает
Общество
Не устает цвести с июля до заморозков красивыми «граммофонами»: об этом однолетнике мало кто знает
Посадите весной в тени — летом любуйтесь цветами-сердечками: не болеет, не боится вредителей
Общество
Посадите весной в тени — летом любуйтесь цветами-сердечками: не болеет, не боится вредителей
сады
цветы
однолетники
клумбы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Белого лотоса» сообщила шокирующую новость о личной жизни
Новая роль в Голливуде, слухи о романе, армия: как живет Марк Эйдельштейн
Почти 50 россиян пришли не в угоду Зеленскому
Участник СВО раскрыл, как работает система реабилитации на самом деле
«Показывать правду»: участник СВО о съемке документальных фильмов
Стало известно об ухудшении ситуации в Энергодаре
Симоньян назвала главную задачу фестиваля «RТ.Док: Время наших героев»
Поляки выступили против дальнейшей милитаризации Евросоюза
Психолог назвала лучшие варианты подарков мужчинам на 23 Февраля
Лишившийся ног ветеран СВО рассказал о цели программы «Время Героев»
Дэниел Рэдклифф вспомнил нелепое предложение на съемках «Гарри Поттера»
Стало известно, куда Петросян отправилась после выступлений на Олимпиаде
Умерла «бурановская бабушка» Зоя Дородова: что известно, болезнь
Назван неожиданный кандидат на роль нового Джеймса Бонда
В Госдуме оценили отказ украинцев от блинов на Масленицу
Российский боец рассказал о замерзших телах наемников ВСУ
Первый полет к Луне за 50 лет: когда запуск Artemis II, риски для экипажа
Украина повторила антирекорд ОИ 2010 года
Российские ученые создали аэростатный аналог Starlink
Авария на дороге в Оренбургской области унесла жизни четырех человек
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.