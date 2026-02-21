Необычная махровая красотка заслужила любовь садоводов: цветет с июня до сентября шелковыми лепестками

Нежная, яркая и удивительно выносливая — годеция давно стала фаворитом среди однолетников. Она формирует аккуратные кусты, усыпанные простыми и махровыми цветками с шелковистыми лепестками, и радует цветением с начала лета до первых осенних похолоданий. По опыту практикующих цветоводов, годеция стабильно сохраняет декоративность даже в прохладное и дождливое лето. При правильном выборе места и минимальном уходе она цветет практически без перерывов, превосходя по продолжительности многие популярные летники.

Обильное и длительное цветение, махровые и простые цветки, разнообразие розовых, белых и лососевых оттенков, компактные кусты высотой 30–40 см, устойчивость к прохладе, подходит для клумб, бордюров и контейнеров. Лучше всего растение развивается на солнечных участках с легкой, хорошо дренированной почвой. Годеция не переносит застоя влаги, поэтому ей достаточно умеренного полива и 1-2 подкормок за сезон. Посев можно проводить прямо в открытый грунт — культура легко переносит весеннюю прохладу и быстро всходит.

При соблюдении этих простых условий годеция формирует плотные, аккуратные цветущие куртины и сохраняет привлекательный вид все лето. Это один из самых надежных вариантов для тех, кто хочет получить эффектный цветник без лишних хлопот.

Ранее мы рассказывали о самых популярных цветах в мире. 3 самых красивых сорта однолетних астр.