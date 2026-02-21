Зимняя Олимпиада — 2026
Эти 4 вьющихся многолетника просто трудяги: беседка утонет в цветах,а забор превратится в живую стену

Фото: D-NEWS.ru
Хотите, чтобы беседка утонула в цветах, а забор превратился в живую стену? Эти эффектные лианы за одно лето создают настоящий зелёный водопад. Яркие краски, густая листва и обильное цветение — минимум ухода, максимум красоты.

Душистый горошек группы «Королевская семья» быстро наращивает прочные стебли до 2,5 м, покрывая опоры ароматными цветками диаметром 3–4 см, собранными в кисти по 5–7 штук. Даже в жару цветение остаётся пышным и продолжительным, поэтому растение идеально подходит для беседок, террас, балконов и эффектной срезки.

Тунбергия, известная как «черноглазая Сюзанна», образует густые побеги длиной до 2,5 м с сердцевидной листвой и яркими цветками с контрастным тёмным центром. Она великолепно смотрится на стенах, шпалерах и в контейнерах, а без опоры превращается в каскадное украшение для подвесных кашпо. Любит солнце, регулярный полив и подкормки — и благодарит обильным цветением.

Долихос, или вьющаяся сирень, вырастает до 3–4 м, обвивая беседки и изгороди плотной зеленью. Его длинные кисти ароматных мотыльковых цветков держатся до трёх недель, а цветение продолжается до заморозков. Позже появляются декоративные фиолетовые бобы, придающие посадкам особый шарм.

Азарина — редкая, но удивительно эффектная лиана с трубчатыми крупными цветками и пышной листвой. Быстро растёт, образует побеги длиной до 3 м и цветёт до холодов. Подходит для арок, шпалер, ширм, а также для выращивания в контейнерах и подвесных корзинах, создавая романтичный ампельный эффект.

Ранее мы рассказывали о 5 сухоцветах, которые украшают участок круглый год. Прохожие будут заглядываться даже зимой.

Проверено редакцией
сады
цветы
многолетники
дачи
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
