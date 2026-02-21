Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 09:30

ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 12 БПЛА за два часа

Минобороны: за два часа над российскими регионами сбиты 12 украинских БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Силы ПВО за два часа ликвидировали и перехватили 12 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по пять и три БПЛА уничтожили над территориями Ростовской области и Краснодарского края соответственно. Атака велась в период с 07:00 до 09:00 по московскому времени.

Перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за два часа ликвидировали и перехватили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Еще по одному БПЛА сбили над Астраханской и Волгоградской областями.

Утром 21 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 77 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 24 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 13 — над Крымом, по девять сбили над Курской и Ростовской областями. Еще восемь украинских беспилотников ликвидировали над территорией Белгородской области.

