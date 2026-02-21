Появились новые детали катастрофы с вертолетом Robinson в Приамурье Пилот потерпевшего крушение в Приамурье вертолета не имел права управления

Потерпевший крушение в Амурской области частный вертолет Robinson принадлежал погибшему пилоту, у которого при этом не было права управления воздушным судном, передает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Также вертолет не был зарегистрирован в установленном порядке.

Воздушное судно принадлежало погибшему пилоту, который не имел права управления им, полет осуществлен без уведомления органов аэронавигации, вертолет не был официально зарегистрирован в установленном порядке (регистрационные знаки отсутствовали), — сказано в сообщении.

Также пресс-служба Росавиации сообщила, что ведомство классифицировало произошедшее событие как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Дальневосточного МТУ Росавиации.

Ранее пресс-служба Следственного комитета опубликовала кадры с места крушения частного вертолета Robinson в Амурской области. На фотографии можно увидеть, что воздушное судно упало в лесу.