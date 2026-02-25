Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 12:07

Военный самолет разбился во время тренировок

Истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Казахстане

Су-30СМ Су-30СМ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Карагандинской области Казахстана при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики. Экипаж успел катапультироваться и не пострадал.

25 февраля текущего года в Карагандинской области при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов истребитель Су-30СМ потерпел крушение. Экипаж самолета своевременно катапультировался. Летчики живы, угрозы их жизни и здоровью нет. Они находятся под наблюдением медицинских специалистов, — говорится в сообщении.

Ранее в Австралии недалеко от аэродрома Голд-Кост разбился легкомоторный самолет, погибли два человека. Воздушное судно рухнуло практически сразу после взлета, находившиеся на борту 73-летний пилот и его пассажир скончались на месте.

Кроме того, Военно-воздушные силы армии Ирана подтвердили крушение боевого самолета в западной провинции Хамадан во время учебного полета. По информации журналистов, один из пилотов погиб. На место происшествия были направлены спасательные службы.

