17 марта 2026 в 18:09

Слуцкий назвал условие для бесплатного высшего образования

Слуцкий предложил бесплатно давать второе высшее россиянам старше 40 лет

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с предложением давать людям старше 40 лет возможность бесплатно получить второе высшее образование по наиболее востребованным высокотехнологичным профессиям. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет в том числе об обучении в области создания беспилотных систем.

Мы выступаем за то, чтобы принять законодательные решения о предоставлении возможности для получения второго высшего образования на безвозмездной основе в высокотехнологичных, по востребованным государством специальностям, в частности, в области создания беспилотных авиасистем, — подчеркнул Слуцкий.

Лидер партии подчеркнул, что в России имеется огромный, но не задействованный кадровый потенциал. Ссылаясь на данные Росстата, он отметил, что в стране являются трудоспособными более 34 млн граждан старше 40 лет. Он также подчеркнул, что средний возраст работающих граждан ежегодно увеличивается и уже близок к 43 годам.

До этого министр науки и высшего образования РФ Валерий Фалько подчеркнул важность повышения доступности и качества высшего образования в регионах. Он отметил, что, хотя в столице традиционно высок уровень подготовки специалистов, особое внимание уделяется региональным вузам.

