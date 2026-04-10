10 апреля 2026 в 14:26

Володин заявил, что многопартийность в России началась с Жириновского

Владимир Жириновский
Основатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский стал одним из основоположников многопартийности в стране, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые приводит ТАСС, именно после появления ЛДПР в стране сформировалось несколько партий.

Когда мы говорим о Владимире Вольфовиче, надо обязательно подчеркнуть, что он является одним из создателей многопартийности в нашей стране. Мы с ним десятилетия были в Государственной думе. <...> С ним ЛДПР всегда побеждала и всегда была в Государственной думе, — сказал Володин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин с большим уважением относился к покойному политику. По его словам, в Кремле Жириновского помнят по сей день.

До этого Мэрия Уфы запустила голосование среди жителей города о присвоении одной из улиц имени Жириновского. Принять участие в голосовании можно через «Госуслуги». Начало голосования приурочили к годовщине его смерти. Жириновского не стало 6 апреля 2022 года.

