23 марта 2026 в 11:53

Именем Жириновского могут назвать улицу в Уфе

Власти Уфы запустили голосование о присвоении улице имени Жириновского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мэрия Уфы запустила голосование среди жителей города о присвоении одной из улиц имени политика Владимира Жириновского. Принять участие в голосовании можно через «Госуслуги».

Администрация городского округа город Уфа просит уфимцев выразить свое мнение о предполагаемом присвоении улице, расположенной в Ленинском и Демском районах Уфы, наименования: улица Владимира Жириновского, — подчеркнули в мэрии.

Жириновский руководил Либерально-демократической партией России (ЛДПР) свыше трех десятилетий и представлял ее в Госдуме на протяжении восьми созывов. Его жизнь оборвалась 6 апреля 2022 года после длительной болезни в возрасте 75 лет.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге общественные активисты предложили переименовать одну из городских улиц в честь Иосифа Сталина и установить там памятник. Рассматриваются альтернативные локации на улице Мира — напротив спорткомплекса УрФУ или ближе к перекрестку с улицей Блюхера. Инициатива возникла после неудачной попытки поставить монумент на Уралмаше в прошлом году.

