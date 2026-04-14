Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 10:17

В российских школах могут ввести уроки этикета в рамках ОБЖ

Движение «Сорок Сороков» призвало ввести уроки этикета в рамках ОБЖ в школах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Общественники центра «Сорок Сороков» призвали ввести обязательные уроки этикета в российских школах, пишет LIFE.ru. Согласно инициативе, в программу ОБЖ для учеников с пятого по девятый классы включат отдельный блок «Культура поведения и этикет». По словам авторов инициативы, современные школьники нередко грубят, не уважают старших и конфликтуют с окружающими.

Проблема [поведения школьников] носит системный характер и не может быть решена только за счет семейного воспитания. Включение модуля [«Культура поведения и этикет»] в раздел ОБЖ позволит сформировать единый и системный подход к воспитанию культуры поведения по всей стране, чего сложно добиться только на уровне отдельных школ или регионов, — отметили общественники.

Новый модуль предлагают встроить в указанный предмет без сокращения основной программы. К разработке уроков этикета планируют привлечь педагогов, психологов и культурологов.

Ранее член Общественной палаты РФ Ольга Павлова заявила, что в российские школы нужно вернуть практику общественно-полезного труда. Под этим она подразумевает уборку кабинетов, уход за пришкольным участком и дежурство.

Общество
школы
дети
образование
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.