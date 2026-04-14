В российских школах могут ввести уроки этикета в рамках ОБЖ

В российских школах могут ввести уроки этикета в рамках ОБЖ Движение «Сорок Сороков» призвало ввести уроки этикета в рамках ОБЖ в школах

Общественники центра «Сорок Сороков» призвали ввести обязательные уроки этикета в российских школах, пишет LIFE.ru. Согласно инициативе, в программу ОБЖ для учеников с пятого по девятый классы включат отдельный блок «Культура поведения и этикет». По словам авторов инициативы, современные школьники нередко грубят, не уважают старших и конфликтуют с окружающими.

Проблема [поведения школьников] носит системный характер и не может быть решена только за счет семейного воспитания. Включение модуля [«Культура поведения и этикет»] в раздел ОБЖ позволит сформировать единый и системный подход к воспитанию культуры поведения по всей стране, чего сложно добиться только на уровне отдельных школ или регионов, — отметили общественники.

Новый модуль предлагают встроить в указанный предмет без сокращения основной программы. К разработке уроков этикета планируют привлечь педагогов, психологов и культурологов.

Ранее член Общественной палаты РФ Ольга Павлова заявила, что в российские школы нужно вернуть практику общественно-полезного труда. Под этим она подразумевает уборку кабинетов, уход за пришкольным участком и дежурство.